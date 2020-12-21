İranlı fenomen yeniden gözaltında

İstanbul Kağoıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İranlı fenomen Mılad Hatamabadi Farahani yeniden gözaltına alındı.

Kağıthane’de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu sosyal medya fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Sorumlu polis memuru da olayla ilgili görevden uzaklaştırılmıştı.

Sosyal medya fenomeni dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polislerince Kağıthane’de bulunan evinde gözaltına alındı.

Ülkeye girişi “ihtiyaten engelli” olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezi’ne teslim edilecek.

Farahani, Ferrari marka lüks aracı ile 5 liraya karpuz satmaya kalkınca ceza yemişti. (DHA)