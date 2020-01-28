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İranlı şarkıcı İstanbul’da yakalandı!
İranlı şarkıcı İstanbul’da yakalandı!
İstanbul’da polisin yaptığı çalışmada İranlı rap şarkıcısı Amir Hossein Maghsoudloo gözaltına alındı. Şüphelinin “Uyuşturucuyu özendirmek” suçlamasıyla kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
Habip ATAM
Yaşam 28 Ocak 2020 - 18:57

İranlı ünlü rap şarkıcısı Amir Hossain Mogsoudloo Fatih'te polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlem yapmak için Vatan Caddesi üzerinde bulunan Göç İdaresine giden Maghsoudloo'nun vize ihlali yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede pasaportunda tahdit bulunan şüpheli gözaltına alındı. Hakkında “uyuşturucu kullanmayı özendirmekten” İnterpol tarafından “Kırmızı bülten” çıkarıldığı belirtilen şüpheli polis merkezine götürüldü. Amir Hossain Mogsoudloo gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'ye 20 Temmuz 2019'da girdiği anlaşıl şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Son güncelleme: 19:07 - 28.01.2020
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