İranlı turistler Nevruz’u kutlamak için barlara akın etti
Muğla’nın Marmaris ilçesine yılın ilk turist kafilesi olarak gelen İran’lı turistler, Nevruz’u dünyaca ünlü Marmaris Barlar Sokağı’nda bulunan gece kulüplerinde kutladı. Nevruz tatili için ünlü tatil kenti Marmaris’i tercih eden İranlı turistler, ilçenin gece hayatına hareketlilik getirdi. 300 kişilik İranlı turist dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan mekanlarda düzenlenen kutlama programı ile Nevruz’u kutladı. Kutlama için İran’dan DJ’ler getirildi. İran’da hit olan şarkılar eşliğinde eğlenen turistler Nevruz’u eğlenerek kutladı.
(İHA)