İranlı turistlerin Palandöken’de nevruz keyfi

Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde baharın gelişini kutlayan İranlı turistler, nevruz ateşinin üzerinden atladı. Ülkelerindeki iki haftalık nevruz tatili için Palandöken'e akın eden İranlılar için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırlandı. İranlılar, gündüz kayak yapıp, akşamları da eğlendi.

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Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra bu sene Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken’e otobüs veya araçları ile giden İranlı turistler, otelleri doldurdu.

İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi’ne akın etmesi üzerine otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı.

Kayak merkezindeki oteller de İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı.

Nevruz ateşinden atlayan, çoğu gençlerden oluşan İranlı turistler, gündüz kayak yapıp, geceleri de otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenerek, bayramı kutladı.



İranlı Rıza Azimi Iğdır, “Baharı kutluyoruz ama çok güzel kar var. 21 Mart, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilir. Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ülkemize sınır olan Erzurum’u tercih etmemizin en büyük nedeni, burada kendimizi misafir değil de ev sahibi gibi görüyoruz. Gece otelde düzenlenen eğlencede birbirimizin bayramını kutlayıp daha sonra otelin bahçesinde yakılan nevruz ateşinden atladık” diye konuştu. (DHA)