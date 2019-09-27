Adana’da Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olup bir kez kanseri yenen ve tekrar kanseri nüks eden İrem Ayyüce Çınar, sağ bacağını kaybetmek istemiyor. Çınar, "Hastalık türlerimiz Neslican Tay ile benziyor. Ben de saçlarımı kaybettim ama kanser değil, biz güçlüyüz. Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz” dedi.

Adana’da sinir sisteminde kötü huylu tümör bulunan (nörofibromatozis) kanser hastası 22 yaşındaki Ayyüce Çınar’ın tedavisi sürüyor. İki yıl önce bacağındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede bacağında kitle tespit edilen Çınar’a tetkiklerin ardından nörofibromatozis teşhisi konuldu.

“SAÇ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR”

Saçlarını kaybetmenin önemli olmadığını belirten Çınar, “Saçlarım çok uzundu benim. Onları kaybettiğimde çok bir şey ifade etmediğini anladım. Kemoterapi deyince insanın aklına saçlarını kaybetmesi geliyor zaten. Önemli olan benmişim ben onu anladım. Benim anneme babama ben gerekiyorum saçlarım gerekmiyormuş. Saç bir şey ifade etmiyor. Peruk çok fazlada kullanmadım. Bandana takardım genel olarak. Her türlü yakışıyormuş bana” diye konuştu.

“KANSER DEĞİL, BİZ GÜÇLÜYÜZ”

Sağ bacağının sakat kalacağını belirten Çınar, hayat enerjisini hiç kaybetmediğini söyledi. Kendisi gibi kanser hastası insanlara sosyal medyadan umut olduğunu belirten Ayyüce Çınar, “Çok riskli bir ameliyata gireceğim. Bacağımı kaybedebilirdim ama doktorum bacağımı kurtarabileceğini söyledi. Sadece sinirlerim alınacak bitecek inşallah ama bacağım sakat kalacak. Ben hayat enerjimi hiç kaybetmedim. Neşem, enerjim hiç bitmiyor. Ben şuan ameliyata gireceğim ama şuanda ameliyat saatim gelsin de girim diye bekliyorum. Bacağımı kaybetmeyeceğim, onun verdiği mutluluk var. Benim gibi insanlar saçlarını kaybedince çok üzülüyorlar ama üzülmeleri gerekmiyor. Kanser değil, biz güçlüyüz. Kaşlarımız, saçlarımız değil biz güzeliz” ifadelerini kullandı.

4. KEZ AMELİYATA ALINDI

Geçen süre içinde radyoterapi ve kemoterapinin yanı sıra üç kez ameliyat olan genç kız, rahatsızlığının başlamasından itibaren saç dökülmesi ve kaşlarını kaybetmesini dert etmeyerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendisiyle barışık ve hastalığıyla mücadele eden bir görünüm sergiledi. Çınar, bacağındaki sinirlerde oluşan tümörler nedeniyle dördüncü kez Yüreğir Adana Başkent Hastanesi’nde ameliyat edildi. Genç kızı bu zorlu gününde ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmadı.

HERKESTEN DESTEK BEKLİYORLAR

Baba Ramazan Çınar, yaptığı açıklamada kızının rahatsızlığına rağmen hayattan kopmadığını söyledi. Kızının ağır bir ameliyat geçirdiğini, bacağındaki sinirlerin büyük oranda alındığını ifade eden Çınar, “Elimizden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğiz, destek olacağız, yalnız bırakmayacağız. Arkadaşları, herkes destek oluyor. Allah’tan umut kesilmez. Arkadaşlarıyla her zaman iyi ilişkileri oldu. Herkes destekçi, herkes uğraşıyor. Mahallemiz, arkadaşları büyük destek sağlıyor” dedi. Çınar, kızının tedavisi için tıp camiasından ve her kesimden destek beklediğini sözlerine ekledi. (AA/İHA)