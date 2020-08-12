“İş dünyası pandemiye göre rota çiziyor”

İş insanı Kutlu Özdemir, Covid-19 sürecinde iş dünyasının mevcut durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Dünya genel olarak ekonomik bir kasvetin içinde. Türkiye’de de bu kasveti derinden hissediyoruz. Pandemi, bu kasveti daha da büyüttü” diyen Özdemir, şöyle devam etti; “İnsanlar eve kapanırken, iş dünyasında bazı sektörler yeni fırsatlar yakaladı, bazıları da ciddi bir darboğaza girdi. Örneğin; dijital sistemler üzerinden faaliyet gösteren firmalar büyük bir avantaj sağladı. Sanal platformlarda harcanan zaman ve para arttı. İnsanlar; sosyal medya platformlarında, mobil cihazlarında, bilgisayarlarında ve dijital oyunlarda daha fazla vakit geçirmeye başladı. Artık insanlar hayatlarının önemli bir bölümünü sanal alemde geçiriyor. Bu durum iş dünyası için bazı mesajlar veriyor! Sanal dünyada gerçek gelir sağlayan firmaların sayısı giderek artıyor. Bu sebeple iş dünyası pandemiye göre rota çiziyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“DEVLET BELİRSİZLİKLERLE İLGİLİ ADIM ATMALI”

Özdemir, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal hareketliliğin bu kadar durgunlaştığı bir dönem hiç olmamıştı. Güvensiz çalışma ortamı, istikrarsız finansal yapı ve toplumdaki duygusal travmalar her ölçekti firma için riskler içeriyor. Bu sebeple ekonominin lokomotifi olan iş dünyası, Covid-19 sonrası dönemde eski normal dönemdeki istikrarlı finansal yapılarına ulaşmaya çalışıyor. Pandemi süreci ile birlikte şirketlerin; kriz yönetimi, işgücü istihdamı, operasyonların kurgulanması, tedarik zincirini koruma, finans ve likidite sorunları, vergi handikabı, ticari kaygılar, stratejik kararlar ve marka prestijini koruma gibi sorumlulukları ve endişeleri daha da arttı. Yeni normal dönemde bu sorumluluklara ve kaygılara göre yeni bir rota çizmek zorundalar. Önümüzdeki aylarda corona virüsü toplumu, ekonomiyi ve doğal olarak işletmeleri daha fazla etkileyebilir. İş dünyası her türlü senaryoya hazır olmak zorundadır. Şu anda virüsün ikinci dalgasına ilişkin birçok belirsizlik var. Şirketler ikinci bir dalgada benzeri görülmemiş bir krizin içine düşebilir. Devlet, bu durumun ekonomik ve sosyo-politik boyutlarını ele alarak, bu belirsizliklerle ilgili adım atmalı” dedi.(İHA)

