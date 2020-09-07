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İş insanı İsmail Babayev yazılım şirketiyle anlaştı
İş insanı İsmail Babayev yazılım şirketiyle anlaştı
Toplumsal ve ekonomik hayatı felç eden pandemi sürecine rağmen Azerbaycanlı iş insanı İsmail Babayev, Türkiye'ye çok ses getirecek devasa bir yatırım yapmaya hazırlandığını belirtti.
Yaşam 7 Eylül 2020 - 11:12

Azerbaycan’da yaptığı yatırımlar ve faaliyetler ile isminden sıklıkla söz ettiren iş insanı İsmail Babayev Türkiye’de bir yazılım şirketi ile anlaştı. Babayev'in yapacağı bu olağanüstü proje ile gerçek anlamda güvenilir olan şifreli ve kriptolu haberleşme artık hayal olmaktan çıkıyor.İş insanı anlaştığı yazılım şirketi ile beraber harekete geçtiklerinin sinyallerini kamuoyuna duyurdu.
Proje için 10 Milyon liralık bütçe ayıran iş insanı, projenin ilk etapta resmi kurumlar ile devlet kurumları üzerinden denenmesini istediğini belirtti. Ayrılan bu bütçe ile beraber Babayev’in yönetiminde olan holding Türkiye için daha bir çok projenin gündemde olduğunu belirtti.
Aynı zamanda yazılım sektörü açısından da son derece verimli ve karlı olacak bu proje, yeni iş sahalarının ve bu projeye uygun olarak gelişecek yeni projelerin habercisi.

Son güncelleme: 16:39 - 07.09.2020
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