İş insanı ve şarkıcı Mr. Jade’den anlamlı hareket

İş insanı ve sanatçı Mr. Jade, İzmir'deki bir hayvan barınağına 60 metrelik su hattı döşettirdi. Hayvanseverliği ile bilinen Mr. Jade'in bu jesti takdir topladı.

Mr. Jade, bu kez hayvanlar için harekete geçti. Hayvanseverliği ile tanınan Mr. Jade, İzmir’de bulunan Şopengazi hayvan barınağını ziyaret etti. Hayvanların suya ihtiyaç duyduğunu gören sanatçı, barınağa 60 metrelik su borusu döşetttirdi. Mr. Jade’in bu yardımından barınakta çalışan kişiler de faydalanacak.

Mr. Jade, ayrıca konserlerinden elde edeceği gelirlerin bir kısmını da ihtiyacı olan hayvan barınaklarına bağışlayacağını söyledi. Afrika’da açtırdığı su kuyuları ile de gündeme gelen Mr. Jade’in bu hareketi alkış topladı.