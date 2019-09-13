İş insanı ve şarkıcı Mr. Jade’den anlamlı hareket
Mr. Jade, bu kez hayvanlar için harekete geçti. Hayvanseverliği ile tanınan Mr. Jade, İzmir’de bulunan Şopengazi hayvan barınağını ziyaret etti. Hayvanların suya ihtiyaç duyduğunu gören sanatçı, barınağa 60 metrelik su borusu döşetttirdi. Mr. Jade’in bu yardımından barınakta çalışan kişiler de faydalanacak.
Mr. Jade, ayrıca konserlerinden elde edeceği gelirlerin bir kısmını da ihtiyacı olan hayvan barınaklarına bağışlayacağını söyledi. Afrika’da açtırdığı su kuyuları ile de gündeme gelen Mr. Jade’in bu hareketi alkış topladı.