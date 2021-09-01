‘İş yerim yandı umrumda değil’

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Asena isimli anne köpek ve Eray isimli yavrusu saatler sonra alev alev yanan iş yerinden sağ olarak kurtarıldı. Köpeklerin sahibi Ali Uysal, "Bizim iş yerimiz de yandı ama umrumda değil, köpeğim kurtuldu" dedi.

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İkitelli’nin Ziya Gökalp Mahallesi’nde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok’ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek boya üretimi yapılan 10. bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı.

Ekiplerin 8 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren soğutma çalışmaları da devam ediyor.

Soğutma çalışmaları sırasında anne köpek ile yavrusu yangından sağ çıktı. Köpekler veterinere götürüldü. O anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

“KÖPEĞİM KURTULDU”

Eray ve Asena isimli köpeklerin sahibi Ali Uysal, “Mutluyuz. Öldüler diye düşünüyorduk. İtfaiyecilere yüz kere bakın yaşıyorlardır dedik ama ‘ölmüşlerdir’ dediler. Akşam saatlerinde kimyacıda yangın çıktı. Bizim iş yerimiz de yandı ama köpeğim kurtuldu mutluyum, iş yeri umrumda değil. 2 yıldır bakıyoruz, birisinin adı Eray diğeri de yavrusu” dedi. (DHA)