İsa Altun: Türkiye’de 1,5 milyon uyuşturucu bağımlısı var

Son yayınlanan Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre, uyuşturucu kaçakçıları için transit bir ülke olan Türkiye’de 15-64 yaş arasında en çok esrar kullanılıyor. Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde konuşan emekli polis ve Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "Türkiye’de 1 buçuk milyon bağımlı var. İran’da bu işin cezası idam olmasına rağmen 7 milyon kişi bağımlı. Bu yüzden uyuşturucu ile mücadeleyi sadece polisiye tedbirler ile çözemezsiniz, herkesin elini taşın altına koyması lazım" dedi.

Sibel GÜLERSÖYLER – SÖZCÜ



Çağımızın vebası olarak bilinen uyuşturucu artık ilkokul yaşına kadar düştü. Ailelerin korkulu rüyası olan uyuşturucu ile mücadele bir yandan devam ediyor. Emniyet güçlerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan uyuşturucu miktarı giderek artış gösterirken, son yayınlanan Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, 2016 yılında 29,5 milyon olan uyuşturucu kullanımı bu yıl 30 milyona kadar yükseldi. Rapora göre, Türkiye'de 15-64 yaş aralığında en çok esrar kullanılıyor, bunu sentetik uyarıcılar ile kokain takip ediyor.

“CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL”

Konu ile ilgili görüşünü aldığımız emekli polis ve Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, “Uyuşturucu ile mücadelede herkesin atladığı bir şey var. Tedavi var ama kimse önlemeyi düşünmüyor. Herkes tedavi aşamasına odaklanmış durumda. Türkiye olarak ulusal politikamızın tedavi etmeden önce önleme olduğunu düşünüyorum çünkü bu çok daha kolay bir yöntem” dedi. Altun, cezaların caydırıcı olmadığının altını çizerek, “İran'da uyuşturucu bulundurma, kullanma, ithal etme, satma işlemlerinin hepsinin cezası idam. Ona rağmen İran'da 7 milyon uyuşturucu bağımlısı var. Bu rakam ülkemizde de ne yazık ki 1 buçuk milyonu buluyor. Bunun için cezalardan önce önleme yöntemi gerekli.Bu yüzden uyuşturucu ile mücadeleyi sadece polisiye tedbirler ile çözemezsiniz, herkesin elini taşın altına koyması lazım” ifadelerini kullandı.

SAYI YILLARA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ



Adalet Bakanlığı verilerine göre de, 2011 yılında uyuşturucu kullanımından dolayı 105 kişi hayatını kaybederken, 2016 yılında bu sayı 920'ye yükseldi. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucu kullanımından hayatını kaybederken, ölenlerin büyük çoğunluğunun erkek olduğu ve yaş ortalamalarının da 32 olduğu kaydedildi.

“UYUŞTURUCU TÜRLERİNE GÖRE ÇAĞRI MERKEZLERİ BİLE VAR”

Raporda dikkat çekici bir diğer verinin de internetin yasadışı karanlık ağı olarak bilinen yasa dışı satış ağları üzerinden yapılan uyuşturucu kaçakçılığında artış yaşandığına yer verildi. Hatta kullanıcılara uyuşturucunun hızlı ulaştırılmasını sağlayan kokain çağrı merkezleri olduğu da kaydedildi. Yasa dışı satış ağlarına sıradan internet kullanıcıları ulaşamıyor. Derin internet olarak bilinen ağda normal internetin yaklaşık 500 katı büyüklüğünde dev bir yapı bulunuyor. Gizli tarayıcılardan özel yazılımlar ile ulaşabilen ağda yasa dışı pek çok faaliyet gerçekleşiyor. Uyuşturucu satışı da gerçekleşen ağda, kullanıcı ayak izi bırakmadan dolaşabiliyor. Kullanıcı aramaya başladığı anda dünyanın herhangi bölgesinden 3 farklı bilgisayar üzerinden birbirine atlayarak arama yapabiliyor ve arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboluyor.

“İNTERNETTE KİMSE GÜVENDE DEĞİL”

Altun, “Bugüne dek seminer için gittiğim okullarda öğrencilerin en çok merak ettiği konu yasa dışı satış ağları. Hepsine bu ağların zararlarını saatlerce anlattım. ‘Z’ kuşağı olarak bilinen nesil dijital bir dünyanın içine doğuyor ve internetin arka odası olarak bilinen bu alan tehlikeler ile dolu. Buraya giren çocuğun bilgisayarının IP adresini alarak evde bulunan diğer cihazlara ulaşıyorlar, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiriyorlar. Unutmamalıyız ki internette hiç kimse yüzde 100 güvenli değildir. Bu yüzyılın petrolü veridir ve veri herkes için çok önemli” diye konuştu.