İşçilikten patronluğa

Göral Çatak (72), üç çocuk babası iş insanı. Yıllar önce memleketi Malatya Karaterzi Köyü'nde tarım işçisi olarak hayata atıldı. 1975'te İstanbul'un yolunu tuttu. Bir firmaya işçi olarak girdi. Çalışma azmi ve disiplinli duruşu dikkat çekti. 3 ay sonra 140 kişinin çalıştığı fabrikada ustabaşılığına terfi etti. Performansı nedeniyle işveren tarafından küçük bir hisse ile ödüllendirildi. İş insanı Göral Çatak yaklaşık 10 yıl aynı fabrikada işçi olarak çalıştı.

1984'te kendisine ait elektrik panoları, benzin istasyonlarının çelik konstrüksiyonlarının imalatlarını gerçekleştiren Estap Firmasını kurdu. İş insanı Çatak bu sırada Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ile İstanbul'da tanıştı. 1996'da şirketine ortak alarak işlerini büyüttü. İş ortağı Celalettin Kesikbaş'ın Eskişehirli olması nedeniyle 2005'te Eskişehir'de 37 bin metrekare arazi alarak yatırım gerçekleştirdi. 2008 yılında iş insanları Göral Çatak ve ortağı Celalettin Kesikbaş sahibi oldukları İstanbul ve Eskişehir'deki fabrikalarını Fransız bir şirkete sattılar. Fabrikada çalışan işçilerin yeni patronları tarafından işten çıkartılmaya başlaması ile 2012 yılında yeni bir fabrika kurdular. Şirkete 3'üncü ortakları Reyhan Ekşi'yi de dahil ettiler.

ATATÜRK HEYKELİ YAPTIRDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlık duyan iş insanı Göral Çatak, 2016 yılında fabrikasının bahçesine Atatürk heykeli yaptırdı. Eskişehir'de hatta Türkiye'de özel bir fabrika bahçesinde ilk kez Atatürk heykeli yaptıran fabrika olduklarını belirten Çatak şunları söyledi: “Benim Atatürk'e karşı büyük saygım var. Yediğim ekmek, içtiğim su, soluduğum hava yani hepsi bu güzelliklerin hepsini Atatürk sayesinde kazandık. O insan olmasaydı şimdi biz buralarda olmazdık. Atatürk'e canımız feda, her şeyimizle yolundayız.”

10 KASIM'DA ANMA TÖRENİ

Göral Çatak'ın ortak olduğu Lande fabrikasında her 10 Kasımlarda Atatürk'ün ölüm yıldönümü, fabrika bahçesindeki Atatürk heykeline çiçekler bırakılarak anılıyor. Atatürk heykeline dışarıdan da yoğun bir ilgi gösteriliyor diyen Çatak sözlerine şöyle devam etti: “Sitemizdeki Atatürk heykeli fotosunu beğenenlerin sayısı 36 milyona yaklaştı. Binlerce kişiden tebrik telefonları, mesajları aldım ve alıyorum”.