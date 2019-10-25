Halk dilinde uçkun ya da ışkın olarak, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yayla muzu olarak da anılan ışgın otu, C vitamini açısından oldukça zengindir. Ayrıca A, B1, B2, E ve K vitaminlerini bünyesinde barındırmaktadır. Peki, Işgın otunun faydaları nelerdir? Işgın otu neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kuzukulağı familyasından gelen, en çok mayıs ve haziran aylarında yetişen ve bilimsel adı rheum ribes L. olan ışgın otu, özellikle kanser ile mücadelede kullanılan önemli bir bitkidir. İçeriğindeki çok çeşitli kimyasal maddeler birçok ciddi hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Şimdi, ışgın otunun sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım…

IŞGIN OTUNUN FAYDALARI

Işgın otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Özellikle lösemi ve kanser ile mücadelede kullanılan ışgın, hücrelerin yenilenmesinde ve gelişmesinde önemli rol oynuyor.

– Grip, böbrek rahatsızlığı, yorgunluk, uykusuzluk, ateşli hastalıklar, stres gibi rahatsızlıklarda iyileşmeye yardımcı olur.

– Mide ve bağırsaklarda meydana gelen gazların giderilmesini sağlar ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca mide duvarını koruyarak yara oluşmasını önler. Mide asidini dengeleyerek yemek borusu kanserine yakalanma olasılığı azaltır.

– Kaynatılıp suyu içildiğinde astım ve nefes darlığının yanı sıra sürekli öksürüğe de iyi gelir.

– Işgın otu ayrıca sivilce ve cilt lekeleri üzerinde de etkilidir. Düzenli kullanıldığında birkaç haftada sivilceleri ve ciltte meydana gelen birçok leke türünü kalıcı olarak temizler.

– Işgın otu iştah açıcı olması ile bilinir. Düzenli tüketiminde metabolizma problemleri nedeniyle zayıf olan kişilerde kilo almaya yardımcı olabilir.

– Az alındığında kabız, biraz yüksek dozda alındığında ise müshil etkisi vardır.

– İçeriğinde bol miktarda bulunan K vitamini sayesinde ışgın otu; kemiklerin güçlenmesine ve kemik erimesi gibi hastalıkların engellemesine yardımcı olur.

– Işgın otu lifli bir gıda olduğundan ve kalorisinin de düşük olmasından dolayı kilo vermeye yardımcı olur.