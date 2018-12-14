Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Isha Ambani ve Anand Piramal’ın düğünü nihayet bitti
Isha Ambani ve Anand Piramal’ın düğünü nihayet bitti
Hindistan'ın en zengin iki işadamının çocukları olan Isha Ambani ve Anand Piramal'ın 5 gün 5 gece süren düğünleri bugün son buldu. 8 Aralık'ta başlayan düğünün maliyeti 100 milyon dolar... İki ailenin servetinin toplamı ise 47.2 milyar dolar...
Yaşam 14 Aralık 2018 - 14:19

Isha Ambani… Hindistan’ın en zengini olan Mukesh Ambani'nin kızı. Anand Piramal ise bir başka milyarder işadamın Ajay Piramal’ın oğlu. Çocukluk arkadaşı olan 27 yaşındaki Ambani ve 33 yaşındaki Piramal’ın düğünü tam olarak 5 gün sürdü.

Isha Ambani ve Anand Piramal

Isha Ambani ve Anand Piramal

8 Aralık’ta başlayan, düğün öncesi eğlencelerinde Beyonce’nin sahne aldığı, Hollywood ve Bollywood’un ünlü simaları dışında Hillary Clinton gibi isimlerin katıldığı düğün tam olarak 100 milyon dolara maloldu… Öyle ki Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğünü bile 40 milyon dolara malolmuştu…
isha-ambani-anand-piramal4Davetliler arasında Amerikan medya kuruluşu Huffington Post’un sahibi Arianna Huffington, dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal ve ünlü kriketçi Sachin Tendulkar’ın da katıldığı 5 gün 5 gece süren düğün, basında ‘Görgüsüzlük’ ‘Savurganlık’ başlıklarıyla yer aldı.

Davetliler arasında Hillary Clinton da vardı.

Davetliler arasında Hillary Clinton da vardı.

Zira yapılan harcamaların haddi hesabı yoktu. Mesela düğüne gelen 2000 davetli özel uçaklarla Hindistan’a geldi. 100 uçağın hazır bulunduğu düğünde, konukların düğün programını rahat takip edebilmeleri için özel bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi.
isha-ambani-anand-piramal-1Harcamalar bunlarla da sınırlı değildi. Hindistan’ın en lüks otelleri, en lüks işletmeleri ve en lüks mekanları düğün için kapatılmış. Yine her konuk için Cartier marka özel pırlanta bileklikler ve Dolce & Gabbana markasından hediyler hazırlatılmış. Bu hediye paketlerinin değerinin binlerce dolar olduğu söyleniyor.

5 bin yoksula 5 gün boyunca 3 öğün yemek dağıtıldı.

5 bin yoksula 5 gün boyunca 3 öğün yemek dağıtıldı.

Harcamalar yapılırken yoksul halk da unutulmamış. 5 gün boyunca 5 bin yoksula günde 3 öğün yemek dağıtılmış…

Isha Ambani ve annesi

Isha Ambani ve annesi

Son güncelleme: 14:26 - 14.12.2018
Etiketler