Isha Ambani ve Anand Piramal’ın düğünü nihayet bitti

Hindistan'ın en zengin iki işadamının çocukları olan Isha Ambani ve Anand Piramal'ın 5 gün 5 gece süren düğünleri bugün son buldu. 8 Aralık'ta başlayan düğünün maliyeti 100 milyon dolar... İki ailenin servetinin toplamı ise 47.2 milyar dolar...

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Isha Ambani… Hindistan’ın en zengini olan Mukesh Ambani'nin kızı. Anand Piramal ise bir başka milyarder işadamın Ajay Piramal’ın oğlu. Çocukluk arkadaşı olan 27 yaşındaki Ambani ve 33 yaşındaki Piramal’ın düğünü tam olarak 5 gün sürdü.

8 Aralık’ta başlayan, düğün öncesi eğlencelerinde Beyonce’nin sahne aldığı, Hollywood ve Bollywood’un ünlü simaları dışında Hillary Clinton gibi isimlerin katıldığı düğün tam olarak 100 milyon dolara maloldu… Öyle ki Meghan Markle ve Prens Harry’nin düğünü bile 40 milyon dolara malolmuştu…

Davetliler arasında Amerikan medya kuruluşu Huffington Post’un sahibi Arianna Huffington, dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal ve ünlü kriketçi Sachin Tendulkar’ın da katıldığı 5 gün 5 gece süren düğün, basında ‘Görgüsüzlük’ ‘Savurganlık’ başlıklarıyla yer aldı.

Zira yapılan harcamaların haddi hesabı yoktu. Mesela düğüne gelen 2000 davetli özel uçaklarla Hindistan’a geldi. 100 uçağın hazır bulunduğu düğünde, konukların düğün programını rahat takip edebilmeleri için özel bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi.

Harcamalar bunlarla da sınırlı değildi. Hindistan’ın en lüks otelleri, en lüks işletmeleri ve en lüks mekanları düğün için kapatılmış. Yine her konuk için Cartier marka özel pırlanta bileklikler ve Dolce & Gabbana markasından hediyler hazırlatılmış. Bu hediye paketlerinin değerinin binlerce dolar olduğu söyleniyor.

Harcamalar yapılırken yoksul halk da unutulmamış. 5 gün boyunca 5 bin yoksula günde 3 öğün yemek dağıtılmış…