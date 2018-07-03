Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Işık hızıyla 200 bin yıl sürecek yolculuk
Işık hızıyla 200 bin yıl sürecek yolculuk
Samanyolu Galaksisi'nin bir ucundan diğerine gitmenin, ışık hızıyla 200 bin yıl süreceği bildirildi.
Yaşam 3 Temmuz 2018 - 15:05

Space.com’un haberine göre, Kanarya Adalarındaki Astrofizik Enstitüsü’nden gök bilimcilerin araştırması, Samanyolu’nun varsayılan sınırı dışındaki yıldızların, diskin içindekilerle benzer yapıya sahip olduğunu gösterdi.  Yıldızlardaki ağır metallerin miktarını incelerken bu şaşırtıcı keşfi yapan gök bilimciler, Samanyolu diskinin sanılandan daha büyük olduğu ve ışık hızında seyahat eden bir uzay gemisiyle galaksiyi baştan başa geçmenin 200 bin yıl süreceği sonucuna vardı.

shutterstock_285569396

Geçmişte yapılan araştırmalar, bu yolculuğun 100 bin ila 160 bin ışık yılı süreceğini öngörmüştü.  Martin Lopez-Corredoira liderliğindeki araştırmanın ayrıntıları, ‘Astronomy & Astrophysics’ dergisinde yayımlandı.

Etiketler