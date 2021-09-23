Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü’nde su seviyesi yüzde 20’ye düştü

Denizli'nin gizli cenneti Işıklı Gölü'nde su seviyesi yüzde 20'ye kadar geriledi. Nilüfer ve zambakların yok olma tehlikesi yaşadığı göl yatağında kilometrelerce çekilen su nedeniyle gezinti tekneleri karaya oturdu. Gölde kuraklığın devam etmesi durumunda birçok bitki ve su canlısı türünün yok olacağı belirtiliyor.

Selami AYDIN

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Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan ve son yıllarda Avrupa’nın yanı sıra Uzakdoğu’dan da ziyaretçilere ev sahipliği yapan Işıklı Gölü yok olma tehlikesi yaşıyor.

Yüzeyini kaplayan nilüfer çiçekleri ve zambakları nedeniyle turistlerin ilgi odağı olan göl ‘gizli cennet’ olarak adlandırılıyordu.

Göl rezervinin önemli bir bölümü tarımsal sulamada kullanılınca doluluk oranı yüzde 20’ye kadar geriledi. Kuraklığın da etkisiyle göl yüzeyindeki sular kilometrelerce çekildi, sadece derin noktalarda birikintiler kaldı.

TEKNELER KARAYA OTURDU

Gölde turist gezdiren gezi tekneleri de suların çekilmesiyle karaya oturdu.

Geçen yıl su salımı sonrası doluluk oranı yüzde 45 olan gölde kış döneminde doluluk yüzde 65’i bulmuştu. Beydilli köyü muhtarı Atilla Savran kuraklığın devam etmesi durumunda göldeki bitki ve hayvan yaşamının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

Savran, “Her yıl eylül ayında su seviyesinin düşmesiyle nilüferler ortadan kaybolur, mayıs ayında yeniden filizlenirler. Fakat yeterli su olmaz ve birkaç yıl devam ederse Işıklı Gölü eşsiz görüntüsünü ve doğal yaşamı kaybeder” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLER SU İÇİN BASTIRIYOR”

Savran, “Bu yıl sular çok çekildi. Geçen yıl da aynı şekilde olmuştu. Geçen yıla oranla su salımı daha az oldu ancak doluluk oranı yüzde 20’de kaldı. 1-2 yıl daha bu şekilde devam edebilir fakat sonrasında burası bir bataklık olur. Tekneler şu anda karaya vurdu. Sadece gölün en derin bölgelerinde su var. Onun dışında her yer susuz. Ne kadar kuraklık olsa da yine de buradaki su nilüferlerin açması için yeterli oluyordu. 1-2 yıldır çok fazla yağış yok. Bu şekilde devam ederse 2-3 sene sonra tamamen kuruyacak. Her yıl su salımı düzenli aralıklarla yapılıyor. Açıkçası çiftçilerde su için bastırıyor. Zaten burası da bir baraj gölü amacı bu… Bu yıl geçmişte olduğu kadar su salınsaydı tamamen bile kuruyabilirdi” ifadelerini kullandı.