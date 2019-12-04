İşinizi seviyor musunuz?

“Sevdiğiniz işi yapmak ve iş hayatında mutluluk” günümüzde en çok tartışılan konuların başında geliyor. İşiniz sizi mutlu ediyor mu? İş hayatınızda önceliğiniz maddiyat mı yoksa mutlu olmak mı? Her 5 kişiden 1'inin işsiz olduğu günümüzde çalışanlara bu soruyu yönelttik. İşte yanıtları...

KAMERA: Kubilay ALTUĞ

Ipsos Araştırma şirketi 28 ülkede ‘Anlamlı bir işlerinin olması bireyleri ne kadar mutlu ediyor?’ sorusuna yanıt aradı.

Ankete Türkiye'den katılanlar ise ‘Mutlu bir hayat için anlamlı bir işe sahip olma’yı, ‘mutluluk sıralamasında’ 11. sırada gösterdi.

Yani Türkiye’de “Aile, sağlık, arkadaşlarla ilişki, maddiyat” gibi faktörler “mesleki mutluluğun önünde” bulunuyor.

İPSOS’UN ARAŞTIRMASINDAN DETAYLAR…

*’Anlamlı bir işe sahip olmayı mutluluk kaynağı olarak’ üst sıralarda gören ülkelerin başında ise gelişmekte olan ülkeler geliyor.

*Anlamlı bir işe sahip olmayı mutluluk kaynağı olarak en az gören ülkeler ise genelde gelişmiş ülkeler olarak saptandı.

*Sağlık, hayat şartları, hobiler, güvenlik, anlamlı bir hayat, arkadaşlar ve daha fazla para gibi faktörlerin tümü anlamlı bir işe sahip olmaktan önce geliyor.

*Anlamlı bir işe sahip olmayı mutluluk kaynağı olarak üst sıralarda gösteren ülkelerin başında gelişmekte olan ülkeler geliyor.

*Bu oran Kolombiya’da yüzde 90, Peru ve Meksika yüzde 89, Güney Afrika ve Arjantin ise yüzde 88.

*Anlamlı bir işe sahip olmayı mutluluk kaynağı olarak en az gören ülkeler ise genelde gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkıyor.

*Bu oran ise Sırbistan’da yüzde 74, ABD, Belçika, Almanya’da yüzde 72, İngiltere’de yüzde 71, Fransa’da yüzde 67, Kanada’da yüzde 63, Japonya’da ise yüzde 58.