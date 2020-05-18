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İşitme engelli gençler, işaret dili ile 19 Mayıs marşını söyledi
İşitme engelli gençler, işaret dili ile 19 Mayıs marşını söyledi
İşitme engelli gençler, işitme cihazı ve biyonik kulaklarını takarak 19 Mayıs Marşı’nı işaret diliyle okuyup hem sosyal mesaj verdi hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Gençler, “Sessizliğin içinden Atatürk’ün devrimlerine koşuyoruz” mesajını paylaştı.
Yaşam 18 Mayıs 2020 - 11:39

Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işitme cihazı ve biyonik kulak kullanan gençlerin 19 Mayıs Marşı'nı işaret diliyle okuduğu videoyu paylaşarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir sürpriz kutlama yaptı.

“SESSİZLİĞİN İÇİNDEN DEVRİMLERİNİZE KOŞUYORUZ”

Dernekten yapılan açıklamada, “Cihazsız hayat onlar için siyah beyaz ama cihazlar kulaklara birleşince hayat renkleniyor. Sessizlikten büyük bir mücadele vererek çıkan gençler Atatürk’ün izinde….Sessizliğin içinden devrimlerinize koşuyoruz” mesajlarına yer verdi. Biyonik Kulaklı Çocuklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işitme cihazı ve biyonik kulak kullanan gençlerin 19 Mayıs Marşı'nı işaret diliyle okuduğu videoyu paylaşarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir sürpriz kutlama yaptı.

“SESSİZLİĞİN İÇİNDEN DEVRİMLERİNİZE KOŞUYORUZ”

Dernekten yapılan açıklamada, “Cihazsız hayat onlar için siyah beyaz ama cihazlar kulaklara birleşince hayat renkleniyor. Sessizlikten büyük bir mücadele vererek çıkan gençler Atatürk’ün izinde….Sessizliğin içinden devrimlerinize koşuyoruz” mesajlarına yer verdi. İşitme engelli gençlerin paylaştığı siyah beyaz başlayan videoda, işitme cihazı ve biyonik kulakları takan gençlerin dünyaları ‘renkleniyor'. Sosyal yaşantılarına devam eden gençler, işaret diliyle Muammer Sun'un bestelediği 19 Mayıs Marşı'nı okumaya başlıyor.

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