İskandinavlara özendi, buz gibi akan şelalenin altına girdi

Erzincan'da doğa sevdalısı Selim Özgün, İskandinav kültürüne özenerek buz gibi akan Girlevik Şelalesi’nin altına girdi.

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Kars’ta öğretmenlik yapan Erzincanlı doğasever, hemen her İskandinav ülkesinde gerçekleştirilen ve tarihi çok eskilere dayanan bir gelenek olan buzlu suya girme kültürünü benimseyerek kışın buz tutan göllere ve soğuk sulara kıyafetlerini çıkararak giriyor.

Şimdiye kadar 30 ülke gezen doğa tutkunu Selim Özgün, gezdiği ülkelerden gördüğü ve benimsediği gelenekleri memleketi Erzincan’da hayata geçirdi.

Buz tutarak 2 metrelik sarkıtları oluşan ve ziyaretçilerini görüntüsüyle mest eden Girlevik Şelalesi’nde kıyafetlerini çıkarıp gürül gürül akan buz gibi suyun altına giren Özgün, İskandinav ülkelerinin kış aylarında gelenek haline getirdiği geleneği Erzincan’da uyguladı.

Doğa ile iç içe olmayı çok seven öğretmen, kışın fırsat buldukça bu tür aktiviteler yapmaya

devam ediyor.

DOĞU ANADOLU’DA ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi (İHA)



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