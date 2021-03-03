İskoçya’da 13 çocuklu aileye ev vermiyorlar: Sokakta kaldık

İskoçya’da 13 çocuklu Deborah – Craig Douglas çifti geniş aile olmaları nedeniyle sokakta kaldı. Çiftin kirada oturduğu evin satışa çıkması nedeniyle 9 hafta içerisinde evi boşaltmak zorunda olduğu ifade edildi.

Kapı kapı gezerek kiralık ev arayan çift, “Her gün onlarca ev geziyoruz. 15 kişilik bir nüfusumuz var. Geniş aile olduğumuz için kimse evini bize kiralamıyor” dedi.

‘RESMEN SOKAKTAYIZ’

“Şu an ev sahibimiz izin verdiği için kalabiliyoruz ancak bu uzun sürmez” diyen Deborah Douglas, “Büyük aile ayrımcılığına uğruyoruz. Görüştüğümüz son ev sahibi bu kadar çocuğun sorun olacağını söyledi. Şok oldum. Resmen sokaktayız” ifadelerine yer verdi.