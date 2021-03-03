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İskoçya’da 13 çocuklu aileye ev vermiyorlar: Sokakta kaldık

İskoçya'da kirada oturdukları evin satışa çıkması nedeniyle başka yere taşınmaya çalışan 13 çocuklu Deborah - Craig Douglas çifti sokakta kaldı. Çift geniş aile oldukları gerekçesiyle ev sahiplerinden olumsuz yanıt aldıklarını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:25, 03/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
İskoçya’da 13 çocuklu aileye ev vermiyorlar: Sokakta kaldık

İskoçya’da 13 çocuklu Deborah – Craig Douglas çifti geniş aile olmaları nedeniyle sokakta kaldı. Çiftin kirada oturduğu evin satışa çıkması nedeniyle 9 hafta içerisinde evi boşaltmak zorunda olduğu ifade edildi.

Kapı kapı gezerek kiralık ev arayan çift, “Her gün onlarca ev geziyoruz. 15 kişilik bir nüfusumuz var. Geniş aile olduğumuz için kimse evini bize kiralamıyor” dedi.

‘RESMEN SOKAKTAYIZ’

“Şu an ev sahibimiz izin verdiği için kalabiliyoruz ancak bu uzun sürmez” diyen Deborah Douglas, “Büyük aile ayrımcılığına uğruyoruz. Görüştüğümüz son ev sahibi bu kadar çocuğun sorun olacağını söyledi. Şok oldum. Resmen sokaktayız” ifadelerine yer verdi.

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Yayınlanma Tarihi:15:24,