İskorpit Gözü fotoğrafıyla Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı

Portekiz’de yapılan Su Altı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası’na Türkiye damga vurdu. Eser Paşa ile Tolga Pat, ‘İskorpit Gözü’ fotoğrafıyla birinci oldu...

Latif SANSÜR

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Asım Dumlu kaptanlığındaki Türkiye Sualtı Fotoğraf Milli Takımı, Portekiz'in Maderia Adaları'nda 4-9 Ekim'de yapılan 18'inci Su Altı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı.

Eser Paşa ile Tolga Pat, çektikleri ‘İskorpit Gözü' fotoğrafı ile şampiyonanın en prestijli ödülü kabul edilen ‘Yaratıcılık' kategorisinde birincilik kazandı. 18 ülkeden 35 sanatçının katıldığı yarışmada Hakan Başar ile Ersin Tohumat ise aynı kategoride üçüncü oldu. Fotoğrafı çekmek için bir yaz boyunca Kuşadası'nda antrenman yaptığını söyleyen Paşa, “Özel bir snoot ışık ile balığın gözünü, kendi ürettiğim makine önüne konan renk filtresi içine yerleştirdim. Çok zor ama, çalışılmış bir fotoğraftı. Onca antrenman ve emeğin karşılığını aldık” dedi.

Bu mutluluk tarif edilemez

Eser Paşa, yarışmaya gitmeden önce SÖZCÜ HAFTASONU'na “Tek bir hedefim var. İstiklal Marşı'mızı Portekiz'de okumak ve bayrağımızı dalgalandırmak” demişti. Paşa, o anları ise şöyle anlattı: “Sonuçlar açıklanınca eşimle gözyaşlarımızı tutamadık. İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı en üstte göndere çektirmek tarif edilemeyecek kadar güzel. Muhteşem duygular yaşadım. Ödülü yalnız ve güzel ülkeme armağan ediyorum” dedi.

TÜM KATEGORİLERDE FİNALE ÇIKTIK

Yarışma, ‘yaratıcılık' dışında balık, makro, tema, geniş açı ve modelli geniş açı olmak üzere 6 ayrı kategoride yapıldı. Milli takım, katıldığı bütün kategorilerde final gruplarına girerek takım sıralamasında 21 ülke arasında dünya beşincisi oldu. Türk Milli Takımı, 2019'da yapılan 17'nci Su Altı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda da Taner Atılgan ve Çağlar Atılgan ile tema kategorisinde dünya şampiyonluğu kazanmıştı.