İslahiye’de ‘acı’ hasat başladı
Türkiye'nin önemli biber üretim alanlarından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde toplamda 20 bin dekar alandan üretilen biberler, pul, toz biber ve salça yapımında kullanılıyor.
Gastronomi şehri Gaziantep’te yetiştirilen kırmızı biberler, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.
Eskişehir'de İnşaat Mühendisliği okuyan Berat Çiftçi, pandemi sürecinde okulların kapanmasıyla zamanını babasına yardım ederek değerIendirdiğini kaydetti.
Çiftçi, “Biberi 20 Ocak’ta ektik ve şu anda topluyoruz” dedi. (İHA)