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İslami modacıya dolandıcılıktan 18 yıl hapis cezası verildi
İslami modacıya dolandıcılıktan 18 yıl hapis cezası verildi
New York Moda Haftası'nda türbanlı mankenlerle defile yaparak adını duyuran Endonezyalı tasarımcı Anniesa Hasibuan, ülkesinde hac organizasyonunda dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yaşam 30 Mayıs 2018 - 17:45

New York Moda Haftası’nda hepsi türbanlı mankenlerle defile yaparak uluslararası alanda adını duyuran Endonezyalı tasarımcı Anniesa Hasibuan, ülkesinde dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

60 MİLYON DOLARI ZİMMETİNE GEÇİRDİ

BBC Türkçe’nin haberine göre, Mahkeme, sahibi oldukları seyahat şirketlerinde hac organizasyonları için topladıkları 60 milyon doları zimmetine geçirdiği öne sürülen Hasibuan ve kocası Andika Surachman’ı suçlu buldu. Para yatıranların Mekke’ye gidemediği belirtiliyor.

Son güncelleme: 17:46 - 30.05.2018
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