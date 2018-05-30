İslami modacıya dolandıcılıktan 18 yıl hapis cezası verildi
New York Moda Haftası’nda hepsi türbanlı mankenlerle defile yaparak uluslararası alanda adını duyuran Endonezyalı tasarımcı Anniesa Hasibuan, ülkesinde dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
60 MİLYON DOLARI ZİMMETİNE GEÇİRDİ
BBC Türkçe’nin haberine göre, Mahkeme, sahibi oldukları seyahat şirketlerinde hac organizasyonları için topladıkları 60 milyon doları zimmetine geçirdiği öne sürülen Hasibuan ve kocası Andika Surachman’ı suçlu buldu. Para yatıranların Mekke’ye gidemediği belirtiliyor.