İsmayıl ve Fatme 10 yıldır aynı direğe yuva kuruyor

Edirne'ye her yıl ilkbaharın başlangıcı ile göç eden iki leylek okulun girişindeki direği mesken tuttu. 10 yıldır aynı direğe yuva kuran leyleklere öğretmen ve öğrenciler Trakya şivesiyle, 'İsmayıl' ve 'Fatme' adını koydu. Öğretmen Olcay Dal, "Onları görünce mutlu oluyoruz" dedi.

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Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nin bahçe girişinde bulunan aydınlatma direği, son 10 yıldır iki leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Öğretmen ve öğrencilerin sahip çıktığı leyleklere, Trakya şivesiyle ‘İsmayıl’ ve ‘Fatme’ adı verildi.



Öğrenciler, leyleklerin yuvalarını düzenlemesinden yavru sahibi olmasına, yavru leyleklerin uçmayı öğrenmelerinden göç edecekleri zamana kadar birçok konuda gözlem yaptı.

Öğrenciler, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntülerle de leyleklerin yurt içinde ve yurt dışında tanınmalarını sağladı.

“BELGESELLİK GÖRÜNTÜLER İZLİYORUZ”

Okulda İngilizce öğretmeni olan Olcay Dal, “Mart ayının sonunda geliyorlar ve en az üç tane yavruları oluyor. Onları görünce mutlu oluyoruz. Çocukların belgesellerde izledikleri şeyleri sınıflarının penceresinden baktıklarında görme şansı oluyor. Gerçekten bir leylek çiftinin gelmesi, yuvalarını düzenlemesi, yavru sahibi olması, onların uçmalarını öğrenmesi ve yuvadan göç edecekleri yerlere gitmeleri konusunda gerçek gözlemlerini çıplak gözle yapmış oluyorlar” dedi.

“SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDULAR”



Dal, sözlerine şöyle devam etti: “Hem öğrencilerimiz tarafından hem de sosyal medyadan büyük bir heyecanla takip ediliyorlar. Sosyal medyada da fenomen oldular diyebiliriz. Sadece Edirne’de değil, yurt dışında olanlar bile ‘İsmayıl ve Fatme ne durumda? Geldiler mi? Şu anda neler yapıyorlar?’ şeklinde sorular soruyor biz de cevap veriyoruz.”

Öğrencilerden Durul İşler da “Onların varlığıyla kendimizi güvende hissediyoruz. Sosyal medyadan sürekli paylaşıyoruz, hikayelerimize atıyoruz. Görenler, ‘Keşke bizim okulun orada olsalar’ diyor” ifadesini kullandı. (DHA)