Ispanak kaç kalori? Ispanağın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki ıspanak kaç kaloridir? Ispanağın besin değerleri ve kalorisi...

Ispanak popüler bir fonksiyonel besindir. Ispanak besinsel özelliklerle doludur ve çok miktarda temel besin içerir. Malign hücrelerin büyümesini engelleyen anti-kanser, antioksidan özelliklere sahiptir. Sağlıklı hücre bölünmesini teşvik eder, böylece vücudun iyileştirici özelliklerini geliştirir. Ispanak, vücuttaki kırmızı kan hücreleri için gerekli olan A, B, C, E, K, çinko, magnezyum ve büyük miktarda demir içerir. Ispanak ayrıca saç, cilt, tırnak ve gözler için bulunmaz bir nimettir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de ıspanaktır. İşte ıspanağın besin değerleri ve kalorisi…

ISPANAK KAÇ KALORİDİR: 100 gram ıspanak yaklaşık 23 kaloridir.

ISPANAĞIN BESİN DEĞERLERİ

100 g ıspanakta aşağıdakiler bulunur:

Su: 91.4 g

Enerji: 23 kcal

Protein: 2.86 g

Toplam yağ: 0,39 g

Karbonhidrat: 3.63 g

Lif: 2.2 g

Toplam şeker: 0.42 g

Kalsiyum: 99 mg

Demir: 2.71 mg

Magnezyum: 79 mg

Fosfor: 49 mg

Potasyum: 558 mg

Sodyum: 79 mg

Çinko: 0,53 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 28.1 mg

Tiamin: 0.08 mg

Riboflavin: 0.19 mg

Niasin: 0,72 mg

B-6 Vitamini: 0.2 mg

Folat, DFE: 194 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 469 µg

A Vitamini, İÜ: 9377 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.03 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 482,9 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0,06 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.17 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg