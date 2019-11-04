Ispanak zehirlenmeleri akıllara ‘Zam’ı getirdi

İstanbul’da ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı artıyor. Esenyurt’ta başlayan ve İstanbul’un çeşitli yerlerinde görülen zehirlenme vakalarında ilk olarak 44 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanelere başvuranların sayısı artmaya devam ediyor. Bu zehirlenmeler sonucu yurttaşlar ıspanaktan uzak durduklarını söylerken, akıllara radyocu Nihat Sırdar’ın sabah programında çaldığı Mustafa Güngece’nin Zam şarkısı geldi. 7 yıl önce yayınlanan şarkının ıspanak ile ilgili bölümleri dinleyicileri güldürüyordu.
ZAM ŞARKISININ SÖZLERİ
Ah anne şimdi ıspanak olsa
Paramız olsun bakarız yavrum
İçine de kırsak altı yumurta
Biz becerir miyiz yakarız yavrum
Ha bir de kaymaklı yoğurt yanında
Onu da alırsak batarız yavrum
Yenir mi her gün çorba makarna
Ay sonu olsun bakarız yavrum