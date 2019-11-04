Ispanak zehirlenmeleri akıllara ‘Zam’ı getirdi

İstanbul’da ıspanaktan zehirlenenlerin sayısı artıyor. Esenyurt’ta başlayan ve İstanbul’un çeşitli yerlerinde görülen zehirlenme vakalarında ilk olarak 44 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanelere başvuranların sayısı artmaya devam ediyor. Bu zehirlenmeler sonucu yurttaşlar ıspanaktan uzak durduklarını söylerken, akıllara radyocu Nihat Sırdar’ın sabah programında çaldığı Mustafa Güngece’nin Zam şarkısı geldi. 7 yıl önce yayınlanan şarkının ıspanak ile ilgili bölümleri dinleyicileri güldürüyordu.

ZAM ŞARKISININ SÖZLERİ

Ah anne şimdi ıspanak olsa

Paramız olsun bakarız yavrum

İçine de kırsak altı yumurta

Biz becerir miyiz yakarız yavrum

Ha bir de kaymaklı yoğurt yanında

Onu da alırsak batarız yavrum

Yenir mi her gün çorba makarna

Ay sonu olsun bakarız yavrum