İspanya’daki alevli festival beğeni topladı
İspanya'nın San Bartolome de Pinares köyünde geleneksel “Luminarias” festivali yapıldı.
Binicilerin hastalıklardan arınmak için atlarını ateşe sürdüğü festival, İspanya’nın başkenti Madrid’in 60 mil kuzeybatısında gerçekleşiyor.
St. Anthony’yi anmak için yapılan festivalde köylüler, alevlerin köylerini felaketlerden koruyacağına ve bolluk getireceğine inanıyor.
Hayvanseverlerin itirazlarına rağmen etkinliğe izin verilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar çok az yaralanmanın gerçekleştiği St. Anthony Günü’nde hayvanlara da kutsal ekmekten veriliyor.
Ortaya çıkan etkileyici anlar, izleyenler için de görsel bir şölen oluşturuyor.