Isparta’ya gül görme akını

Isparta’nın Keçiborlu İlçesi Ardıçlı Köyü, 3 bin dekarlık alanda ekili gülleri görmek için yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğruyor. Pazar günkü rekor 750 kişi oldu.

Isparta'nın en fazla gülün yetiştirildiği Keçiborlu İlçesine bağlı 235 nüfuslu Ardıçlı köyü ziyaretçi akınına uğruyor. 3 bin dekarlık alanda gül yetiştirilen köyde senede 900 ton gül üretiliyor. Köyde 3 tane gül işleme fabrikasının bulunduğunu belirten gül üreticisi Yakup Yolcu “Köyümüzde 7'den 70'e herkes gül yetiştiriciliği yapıyor” dedi.

Eski Muhtar ve gül üreticisi Yakup Yolcu, “235 nüfuslu köyümüzde herkesin gül arazisi var. Bunların en küçüğü 10 dekar. Köy genelinde toplamı 3 bin dekarlık alanda gül üretiliyor. Senede 800-900 ton arasında gül yetiştiriyoruz. Küçük köyümüzde 3 tane fabrikada gül işlemesi yapılıyor. Gerek Türkiye ve gerekse dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Özellikle hafta sonları aşırı ilgi var. Örneğin bu Pazar 750 kişi ziyaret etti. Turlarla ziyaretçi geliyor. Anneler gününde 20 binin üzerinde ziyaretçi geldi” dedi.

İMBİKLE İŞLEMEDEN MODERNİZASYONA

1980'li yıllarda güller imbikle işlenirken şu anda son derece modernizasyona ulaşılmış. Fabrikalarda gül suyu, gül yağı ve gül Konkreti(Fermantasyona uğramamış, rengi ve kendine has yapısını bozmamış son derece taze pembe güllerin extraction metodu ile işlenmesinden elde edilen krem kıvamında, koyu vişneçürüğü rengi görünümünde katı gül yağı) üretimi yapılabiliyor. Organik gül yağı, gül absolütü ve diğer uçucu yağların üretimi de gerçekleştiriliyor.