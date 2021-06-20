SATIN alma gücünün azaldığı, hayat pahalılığının arttığı günümüzde en büyük sıkıntılardan biri de israf. Özellikle boşa akan su ve çöpe giden yiyeceklerle birlikte milli servetimiz de eriyor. Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan sunucu ve televizyon programcısı Merve Demir, “İsraf Etme,Tasarruf Et” kampanyasıyla yeni bir hareketin başlangıcını yapıyor. Günlük hayatımızda dikkat çekmeyen, belki de pek çok zaman düşünemediğimiz konularda farkındalık oluşturmak için kolları sıvayan Demir, bireysel çabalarıyla yürüttüğü “İsraf Etme,Tasarruf Et” projesi hakkında bilgiler verdi.

3 MİLYAR TL'LİK FATURA

Projenin başlangıcından itibaren kadınlar tarafından büyük ilgi ve destek gördüğünü belirten Demir, ‘2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Raporu'na göre, Türkiye'de her yıl 7.7 milyon tondan fazla yiyeceğin çöpe atıldığını söyledi. Merve Demir, “Her yıl yaklaşık 1.7 milyar ekmek ve milyonlarca ton meyve – sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz, milli servetimiz çöpe gidiyor” yorumunu yaptı. Merve Demir, şunları söyledi: “Basit bir hesapla ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 3 milyar TL'nin ekmek israfı sebebiyle çöpe gittiğini görmek üzüntü verici.

EV HANIMLARI DESTEK OLUYOR

Ev hanımları bu projeye büyük destek veriyor. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rapora göre israfın yüzde 61'i evlerde yapılıyor. Bu, çok yüksek bir oran. Herkesi israf konusunda birlik olmaya davet ediyorum. Bunun yanı sıra lokanta, restoran, kafeterya gibi yerlerde verilen yemek ve kahvaltılarda da büyük bir israfın yaşandığı bilinen bir gerçek. Yalnızca yiyecek-içecek konusunda değil, su israfı da bizim en büyük sorunlarımızdan biridir. Duş alırken, diş fırçalarken ya da bulaşık yıkarken yapılan su israfının önlenmesi gerekiyor.

DÜNYAYA İYİLİK YAPARIZ

Belediye ve valiliklerle işbirliği yaparak kadınların öncülüğünde ailelerin israf konusunda daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor. Biz, bunu yapmak için yola çıktık. Su tüketimine böyle devam edersek kuraklık gibi bir sorunumuz olacak. Düşünün duş süremizi 1 dakika kısaltmamız durumunda 18 ton suyun boş yere akıp gitmesini önlüyoruz. Bu örneğe diş fırçalamayı da ekleyebiliriz. Diş fırçalarken musluğu kapalı tutmak çok önemli bir tasarruf sağlıyor. Bunun gibi ayrıntılara dikkat ederek, dünyaya ve geleceğimize büyük iyilik yapmış oluruz. İnsanlık, israf ettiği su, gıda ve enerjiyle aslında geleceğini tüketiyor.”