İsrail kıyılarında 900 yıllık Haçlı kılıcı bulundu

Yaklaşık 900 yıl önce bir Haçlı şövalyesine ait olduğuna inanılan kılıç, İsrail'in kuzey kıyılarında amatör bir dalgıç tarafından bulundu.

Sozcu.com.tr

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Bir metrelik kılıç Shlomi Katzin isimli amatör dalgıç tarafından keşfedildi ve yetkililere teslim edildi. Deniz organizmalarıyla kaplı kılıcın, kumların yer değiştirmesinden sonra yeniden ortaya çıktığı düşünülüyor.

İsrail Antika Kurumu (IAA), temizlendikten ve analiz edildikten sonra kılıcın sergileneceğini söyledi. IAA’dan Nir Distelfeld, “Mükemmel durumda korunan kılıç, güzel ve nadir bir buluntu. Sizi 900 yıl geriye, şövalyeler, zırhlar ve kılıçlarla farklı bir çağa götüren böyle kişisel bir nesneyle karşılaşmak heyecan verici.”

IAA’nın Deniz Arkeolojisi Birimi’ne başkanlık eden Kobi Sharvit, kılıcın bulunduğu Carmel sahilinin, denizcilik faaliyetlerinde yüzyıllar boyunca süren fırtınalara barınak sağladığını söyledi:

“Bu koşullar, çağlar boyunca ticaret gemilerini cezbetti ve geride zengin arkeolojik buluntular bıraktı.”

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