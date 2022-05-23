İsrail sazanına savaş açıldı

Türkiye'de iç sularda görülen ve istilacı tür olarak bilinen İsrail sazanına savaş açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail sazanı, balıkların yumurtalarını yiyerek beslenmesi sonucunda diğer balık türlerinin üremesine engel oluyor.

Balık türlerinin soyunu tehlikeye sokan aynı zamanda da biyolojik çeşitliliğin sağlanmasına da engel olan bu tür için Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından ‘İsrail sazanı yakalıyoruz’ isimli yarışma düzenlendi. OMÜ Gölet’te düzenlenen yarışmaya çok sayıda öğrenci ve vatandaş oltasıyla katıldı.



“ÇOK BÜYÜK TEHLİKE”

OMÜ Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Polat, “İsrail sazanı iç sularımız için, doğal balıklarımız için çok büyük bir tehlike olmaya devam ediyor. İsrail sazanı her türlü habitata uyum sağlayan her çeşit habitattaki canlıların yumurtalarıyla beslenen balıktır. Tuzlu sularda, sıcak sularda, mikrobun yaşamadığı sularda bile yaşamaktadır. Eğer tedbir almazsak, doğal balıkçılığımız açısından göllerimiz, akarsularımız maalesef çölleşecek. Doğal türleri bulmak zorlaşacak” dedi.

Öte yandan yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi. Yarışamaya katılan balıkçılar tarafından tutulan farklı türdeki balıklar da göle geri bırakıldı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Büyükada'da panik! 'Hem doğaya hem de insana zararlı'

İlginizi Çekebilir Akdeniz'de istila tehlikesi! Ege kıyılarına kadar yayıldı