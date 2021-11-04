İsrail’de akşamdan kalma yüzük olarak adlandırılan gizemli bir yüzük bulundu

İsrail Eski Eserler Kurumu, tarihi MS 3. yüzyıla kadar dayanan eski bir yüzük buldu; ancak "akşamdan kalma yüzük" olarak anılan yüzük, geçmişi ile ilgili sırları korumaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail’deki arkeologlar, yakın zamanda keşfedilen bir Bizans şaraphanesinde ortaya çıkarılan nadir bir altın yüzüğün, akşamdan kalmalığın etkilerini hafifletmek için yapılmış olabileceğine inanıyor.

Yüzük, Bizans İmparatorluğu boyunca içecek tedarik eden, türünün bilinen en büyük antik şarap üretim tesisinin bulunduğu modern Yavne kenti yakınlarında İsrail Eski Eserler Kurumu tarafından yürütülen bir kazıda bulundu.

“Ametist” kelimesi eski Yunancadan sarhoşluk için türetilmiş ve Yunanlılar ve diğer eski kültürler tarafından sarhoşluğun etkilerini savuşturmak için kullanılmış. İsrail Eski Eserler Kurumu'nda mücevher uzmanı olarak görev alan Dr. Amir Golani yüzükle ilgili şu açıklamaları yaptı: “Yarı değerli bir taşa sahip eski bir yüzüğü bulmak nadir bir şey. Büyüklüğü ve gösterişliliği, servetiyle hava atmak isteyen birine ait olduğunu gösteriyor. Bulunduğu yer nedeniyle, bu kişi muhtemelen şarap endüstrisinde yer alan biriydi.”

Yüzüğü tarihlemek imkansız ama Golani, MS üçüncü ve onuncu yüzyıllar arasında herhangi bir zamanda yapılmış olabileceğine inanıyor. Büyük şarap kavanozlarının saklandığı bir odada bulunmuş olması, şaraphanenin kullanıldığı döneme ait olduğunu gösteriyor.

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