İstanbul 30 dereceyi gördü, Caddebostan Plajı doldu taştı

İstanbul'da termometreler 30 dereceyi gösterirken, dolup taşan Caddebostan Plajı drone ile görüntülendi.

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Termometrelerin 30 dereceyi gösterdiği İstanbul’da vatandaşlar Caddebostan Plajı’nda yüzerek serinledi.



Ailesiyle plaja giden Şükrü Kartal isimli vatandaş “Burada kendimizi biraz da olsa İstanbul’un kalabalığından uzaklaşmış hissediyoruz. Çocuklar da denize giriyor. Tatile gidemedik” dedi.

Ferman Bengütay da “Kahvaltımızı burada yaptık. Çocuklar da denize girdi. Ortam gerçekten güzel. Hem temiz hem de güvenli” diye konuştu. (İHA)