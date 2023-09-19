İstanbul barajları 1700 futbol sahası kadar küçüldü

İstanbul'a su sağlayan barajların yüzey alanının geçen yıla göre yüzde 18 küçüldüğü, bunun da 1700 futbol sahası büyüklüğünde olduğu tespit edildi.

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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından yapılan araştırma kapsamında, Terkos, Sazlıdere, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli, Darlık, Elmalı, Pabuçdere ve Kazandere barajları uydu görüntüleri ile incelendi.

Uydu görüntülerinde, barajlarda geçen yıla göre yüzde 18’lik bir küçülme olduğu tespit edildi.

En çok yüzey alanı küçülmesi Kazandere’de yüzde 79, Papuçdere’de yüzde 71, Elmalı’da yüzde 36, Sazlıdere’de yüzde 34 ve Alibey’de yüzde 25 oranında yaşandı. Barajlarda en az yüzeysel küçülme yüzde 0,2 ile Ömerli ve yüzde 4,6 ile Darlık’ta meydana geldi.

Araştırma sonucunda, 9 barajda toplam 17 kilometrekarelik alanda küçülme olduğu belirlendi. En çok küçülmenin 4,70 kilometre ile Terkos, 4,57 kilometre ile Büyükçekmece, 2,50 kilometre ile Sazlıdere Barajı’nda yaşandığı ortaya çıktı. En az küçülme ise 0,03 ile Ömerli Barajı’nda oldu.

Araştırmayı yürüten YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı, İstanbul’a su sağlayan 9 barajı incelediklerini belirterek, “İstanbul sınırları içindeki mevcut tüm barajların yüzey alanlarındaki daralmaya baktık. Türkiye’de görülen kuraklığın İstanbul’daki etkilerini tespit etmeye çalıştık” dedi.

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YTÜ Harita Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Uğur Acar da “Barajlarda iki durum var. Anadolu Yakası’ndaki büyük barajlardaki alanda çok küçük bir düşme var. Bu barajlar Melen tarafından beslendiği için çok sorun teşkil etmiyor ama Avrupa Yakası’ndaki barajlarda ciddi anlamda düşme mevcut. Bu 5 kilometrekareyi bulabiliyor” diye konuştu.

Acar, İstanbul’a su sağlayan Tekirdağ’a yakın 2 barajda yüzey alanı küçülmesinin bir önceki yıla göre yüzde 80’lere kadar çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Kazandere ve Papuçdere Barajlarında yüzdelik olarak yüzey alanı küçülmesi oldukça fazla. Kazandere’de neredeyse hiç su kalmamış durumda. Sazlıdere’de ise baraj bendine doğru adalar oluşmuş, kuzey tarafında tarlaya dönüşmüş yerler var. Büyükçekmece Gölü’nde, TEM Otoyolu’nun geçtiği alanlar artık tarla haline gelmiş. Elmalı Barajı’nın güney tarafında sulak olmayan yerler var. Beklenen yağışlar gelmezse İstanbul halkı mevcut rezervdeki suları kullanmış olacak ve barajlardaki küçülme devam edecek. Sudaki azalma uydu görüntülerinde net olarak görülüyor.”

Araştırma Görevlisi Onurcan Bayrak da çalışmalarda 1700 futbol sahası büyüklüğünde su alanının kuraklık nedeniyle küçüldüğünü tespit ettiklerini bildirdi.