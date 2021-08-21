İstanbul Boğazı’nın güzel Yaren’i
İstanbul Boğazı'nda Vaniköy'e gidenler parkın müdavimleriyle bir leyleğin muhabbetine tanık oluyor. Güzel leylek susadığında balıkçıların kovasından su içiyor, acıktığında balıkçıların ikramlarını yiyor.
Bursa’nın Eskikaraağaç köyünde her bahar tekrarlanan Yaren Leylek ile Adem Amca’nın dostluğunun bir benzeri İstanbul Boğazı’nda yaşanıyor. Bir süredir Üsküdar Vaniköy Parkı’nı mesken edinen bir leylek, parkın müdavimleriyle arkadaş oldu. Acıktığında oltayla balık tutanların yanına giden leylek, ikram edilen balıkları yiyor. DHA