İstanbul depreme hazır değil: Eksikler çok, kaygı büyük

Bu yıl deprem maalesef ülkemizi sık sık salladı. Birçok ilimizde yüzbinlerce kişi geceleri uykusuz geçirdi. Ancak en büyük endişe, beklenen İstanbul depremi… İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından 5 partinin ortak önergesiyle Meclis'te ‘Depreme Karşı Alınacak Önemleri Araştırma Komisyonu' kuruldu. Komisyon bugüne kadar 9 ayrı toplantı yaptı. Konuyla ilgili 60'a yakın kurum ve STK temsilcisi bilgi verdi. Milletvekilleri dahil, komisyona gelen herkesin ortak kaygısı “İstanbul'un depreme hazır olmadığı'” idi. Mimarlar, mühendisler, yapı denetimcileri kaygılarını ifade etti. Jeoloji Mühendisleri Odası Danışma Kurulu Başkanı Prof. Okan Tüysüz şunları söyledi: “İstanbul deprem senaryosuna göre 5 bin binanın yıkılabileceği tahmin ediliyor. İzmir'deki 10-15 binayla uğraştık, çok ciddi de başarı gösterdik. Ama 5 bin bina bir anda yıkıldığında Türkiye ne yapacak? Konuyla ilgili eksikler çok fazla. Endişe büyük.” Deprem Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, “Kimse yaşadığı binanın detaylarını bilmiyor. Oturduğumuz bina sağlam mı? Temeli nasıl? Bunları incelemek gerek” dedi. Türk Telekom Başkan Yardımcısı İsmail Akın ise olası İstanbul depremi sonrasında iletişim ağıyla ilgili enerji sürekliliği için yakıt ve tedarik ikmali olması gerektiğini ifade etti.

Her türlü hazırlığı yapıyoruz

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut “İstanbul depremi için vatandaşların yaşadığı tüm endişeleri biz de yaşıyoruz” dedi ve ekledi: “Bu deprem yarın gelecekmiş gibi her türlü hazırlığı yapıyoruz. AFAD'la, TSK'yla, Ulaştırma Bakanlığı ve Emniyet ile çalışıyoruz. Analizlerimize göre olası İstanbul depremindeki yaralıların yüzde 40'ının ilk 24 saatte hastaneye geleceğini genel durumu iyi olanların ise üç gün içerisinde hastanelere geleceğini tahmin ediyoruz.”

Olası afet tek elden yürütülmeli

Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Halil Yılmaz “Merkezi birlik sağlanarak afet tek elden yürütülmeli” dedi. Yılmaz şunları söyledi: “AFAD, orman ve itfaiyenin olaylara müdahalede bilgi ve donanımının entegre halde çalışmaları önemli. Hiçbir kurum olası deprem sonrası yaşanacaklarla tek başına üstesinden gelemez.” Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Genel Müdürü Cem Önal ise “İstanbul büyük risk taşıyor” dedi ve ekledi: “Deprem sensörleriyle şehir şebekesinin gazını güvenli şekilde kesip tahliyeleri yapabilecek planlama var. Ama İstanbul 4.5 milyon aboneyi barındırıyor. Normal şartlarda gaz dağıtım şebekelerimiz uzun yıllar kesintisiz şekilde hizmet verebilir. Ancak en büyük sorunumuz dışarıdan yapılan müdahaleler. Bugüne kadar istediğimiz sonucu alabildiğimizi söyleyemeyeceğim.”