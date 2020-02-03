İstanbul ‘Erguvan’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Kurumsal Twitter hesabı üzerinden ikinci geniş katılımlı anketini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta yapılan ankette, Ihlamur kokusunu seçen İstanbullular, bu hafta da kendilerine sorulan, “İstanbul'un simgesi olarak hangi ağacı İstanbul'da daha çok görmek istersiniz?” sorusuna “Erguvan” yanıtını verdiler.

ANKET YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



Ağaç ve Peyzaj AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ve 48 saat süren anket yoğun ilgi gördü. Ankete yaklaşık 78 bin İstanbullu katıldı. Ankete katılanların yüzde 35'i erguvanı seçti. Katılımcılar, yoğun destek verdikleri ve büyüleyici çiçekleriyle Boğaz'ın simgesi olan Erguvan'ı artık İstanbul Boğazı ile tüm park, bahçe ve yol kenarlarında daha fazla görmek istediklerini ifade etmiş oldu. Çınar ve Ihlamur ağaçları da Erguvan ağacına yakın oylar aldı.