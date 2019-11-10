İstanbul protokolü Ata’nın huzurunda

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümünde, İstanbul’daki ilk tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlendi. Saatler 09:05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da hayat durdu, İstanbul protokolü, Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde, tüm Türkiye'de büyük bir özlem, şükran ve minnetle, törenlerle anılıyor. İstanbul'daki ilk tören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenkler sunmasıyla başladı. Daha sonra, saatler 09:05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı ve tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da hayat durdu, İstanbul protokolü, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.



Taksim Meydanı'ndaki yurttaşlar da sirenlerin çalması ile birlikte saygı duruşuna geçti, meydana bakan dükkânlardaki esnaf kapı önüne çıktı ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak Ata'sını özlemle andı. İnşaatı devam eden Taksim Cami'sinde çalışan işçiler, işlerini bırakarak iskelelerden Ata'sını selamladı.



Taksim'deki anma töreninde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Barosu, Siyasi Parti İl Başkanlıkları, Sivil Toplum Kuruluşları ve gazi dernekleri de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



DOLMABAHÇE'DE İNSAN SELİ

Yine aynı dakikalarda, Ulu Önder'in hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda, TBMM, İstanbul Valiliği, İBB ve 1. Ordu Komutanlığı'ndan temsilcilerin katılımıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Dolmabahçe Sarayı, Ata'sını anmak için ziyarete gelen vatandaşlara açıldı. Vatandaşların akın akın Dolmabahçe’ye geldiği görüldü. Vali Yerlikaya, Başkan İmamoğlu ve Orgeneral Musa Avsever, Taksim'deki anma töreninin ardından, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) düzenlenen törene katılmak için Harbiye'ye hareket etti.



İKİNCİ PROGRAM CRR'DE YAPILDI

İstanbul protokolünün Ulu Önder Atatürk'ü anmak için ikinci adresi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) oldu. Buradaki tören, saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini ifade eden konuşmaların ardından, Beylikdüzü Âşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, şarkılar ve marşlar seslendirdi. Anma haftası çerçevesinde düzenlenen yarışmaların 1'incileri İpek Oğuz şiirini, Zeynep Alara Karagöz de yazdığı mektubu okudu.



DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Anma haftası çerçevesinde, il genelindeki okullarda düzenlenen resim, şiir ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Birincilerin ödüllerini Vali Yerlikaya, ikincilerin ödüllerini Orgeneral Avsever verdi. Başkan İmamoğlu, resim yarışması 3'ncüsü Mustafa Pars İlkokulu öğrencisi Elif Karadeniz, şiir yarışması 3'ncüsü Özel Çamlıca Doğa Ortaokulu öğrencisi Yağmur Aktepe, mektup yarışması 3'ncüsü İbrahim Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi Ebru Kabak'ı ödüllendirdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.