İstanbul trafiğinde korkutan görüntü

Corona virüsü salgınının artmaması için herkesin evinde kalmasına yönelik çağrılar yapılmaya devam ediliyor. Ancak çağrılara uymayan binlerce insan da sokaklara aktı. İstanbul Boğazı’na giden insanlar Beşiktaş ve Sarıyer hattı üzerinde yoğun trafiğe neden oldu.

Trafik yoğunluğu online haritaya böyle yansıdı:

SOKAĞA ÇIKANLARA TEPKİ YAĞIYOR

Sadece Avrupa Yakası’nda değil, Anadolu Yakası’nda da binlerce insan yürüyüş ve spor yapmak için Caddebostan, Pendik, Maltepe sahillerine akın etti. “Evde Kal” uyarılarını dikkate almayıp, sokağa çıkanlara sosyal medyada tepki yağıyor.