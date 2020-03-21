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İstanbul trafiğinde korkutan görüntü
İstanbul trafiğinde korkutan görüntü
Corona virüsü salgını nedeniyle "Evde Kal" çağrılarına uymayanlar, İstanbul sahillerini doldurdu.
Yaşam 21 Mart 2020 - 15:43

Corona virüsü salgınının artmaması için herkesin evinde kalmasına yönelik çağrılar yapılmaya devam ediliyor. Ancak çağrılara uymayan binlerce insan da sokaklara aktı. İstanbul Boğazı’na giden insanlar Beşiktaş ve Sarıyer hattı üzerinde yoğun trafiğe neden oldu.

Trafik yoğunluğu online haritaya böyle yansıdı:

SOKAĞA ÇIKANLARA TEPKİ YAĞIYOR

Sadece Avrupa Yakası’nda değil, Anadolu Yakası’nda da binlerce insan yürüyüş ve spor yapmak için Caddebostan, Pendik, Maltepe sahillerine akın etti. “Evde Kal” uyarılarını dikkate almayıp, sokağa çıkanlara sosyal medyada tepki yağıyor.

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Son güncelleme: 15:47 - 21.03.2020
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