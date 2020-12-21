İstanbul trafiğine yapay zeka ile çözüm aranıyor

İstanbul’daki trafik sorununa yapay zeka ile çözüm aranıyor. Özellikle trafik ışıklarında harcanan zamanı azaltmak ve yolları verimli kullanmak üzere hazırlanan projeyle, yoğunluk yaşanan noktalarda rahatlık sağlanması amaçlanıyor.

İstanbul’da bazı noktalarda yapay zeka yönetiminin kullanılmaya başladığını söyleyen İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) Genel Müdürü Esat Temimhan, şunları söyledi:

“Yapay zeka ile araç algılama sistemleri söz konusu. İstanbul’da Demirciler’de araç sayımı ve Bağdat Caddesi’nde bisiklet ve scooter kullanıcılarını takip ediyoruz. En öncelikli konu aldığımız verileri işlemek. Amacımız bu verileri işleyerek sahaya müdahalede bulunmak. Yollarda, sıkışan noktalarda çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Buna çözüm de, trafik sinyal lambalarını daha farklı şekilde kullanılması, yönlendirmenin farklı bir şekilde yapılması.”

“DENEMELERDE YÜZDE 98 BAŞARI SAĞLANDI”

İSBAK Ar-Ge Müdürü Hakan Çelik ise, denemelerde yüzde 98 başarı elde edildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Sahadaki kavşak noktaları görüyoruz. Kavşaktaki araçları sayabiliyorum, sınıflandırmasını yapabiliyorum. Araçların yoğunluklarını ölçüyoruz. Araç yoğunluğuna bağlı olarak araç sinyalizasyon sürelerini değiştiriyoruz. Bu sayede ışık yönetim sistemi sağlamış oluyoruz. Yapmış olduğumuz denemelerde yüzde 98 oranında bir başarı elde ettik. Elde ettiğimiz bilgiler kavşak kontrol cihazına iletiliyor. Buradaki talebe göre de ana hattı durduruyor ya da durdurmuyor. Örneğin cihaz koyduğumuz bir noktada mesai bitiminde araç yoksa boş yere ana yolu durdurmaya gerek yok. Buna benzer uygulamalarla yapay zeka bize çok fazla yetkinlik sağlamış oluyor.” (DHA)