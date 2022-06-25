İstanbul’a elektrikli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruluyor

İstanbul'da elektrik destekli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruluyor. İhale, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Temmuz'da yapılacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımın üzerindeki yükün hafifletilmesi ve karbon salınımını azaltılması hedeflerine çağdaş bir çözüm olarak bisiklet yatırımlarına devam ediyor.

İBB son olarak “Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet (e-bike) Paylaşım sistemi kurulum ve İşletmesi İşi” için ihale açtı.

Proje için toplam muhammen bedel 86.7 milyon TL olarak belirlendi. Yeni bisiklet projesinin 13 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörüldü.

Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet (E-Bike) Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletmesi İşi İspark’ın Ümraniye’deki binasında, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.

maddesine göre Kapalı Teklif usulüne göre gerçekleştirilecek.

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