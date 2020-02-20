İstanbul’a kadın tren sürücüleri geliyor

İBB iştirak şirketi METRO İstanbul, 109 kadın tren sürücüsü adayının eğitimlerine başladı. Adaylarla bir araya gelen Genel Müdür Özgür Soy, kadın istihdamını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, “İnsanların hayatı size emanet. Bu yüzden eğitim standartlarımız çok yüksek” dedi.

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı ulaşım sistemleri işletmecisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki METRO İstanbul A.Ş., yeni tren sürücülerini ailesine ekliyor. Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen şirkette, 109 kadın tren sürücüsü eğitimlere başladı. “kariyer.ibb.istanbul” adresinden yapılan başvurular arasından seçilen adaylar, 4 ay süren “Tren Sürücüleri Eğitim Programı”na katılıyor. Teknik ve teorik derslerin verildiği eğitimin sonunda başarılı olan adaylar, brövelerini alarak göreve başlayacak.

“İNSANLARIN HAYATI SİZE EMANET”

Adaylar, eğitimlere başlamadan önce kahvaltıda METRO İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy ile bir araya geldi. Tren sürücülüğü eğitiminin İBB'nin önemli alanlarından biri olduğunu ifade eden Özgür Soy, kadın istihdamının önemine de vurgu yaptı.

Soy, “Biz, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını, özellikle İBB'de çok daha iyi pozisyonlara gelmesini istiyoruz” dedi. Tren sürücülüğünün önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Özgür Soy, adaylara şu tavsiyelerde bulundu:

* İnsanların hayatı size emanet. Her gün kullandığınız trene binen binlerce kişiyi siz taşıyacaksınız. Bu yüzden eğitim standartlarımız çok yüksek. Bu nedenle hepinizi tebrik edip alkışlarken şu konuda da uyarmam gerekiyor, çok zorlu bir eğitim süreci sizi bekliyor. Çok iyi eğitim süreci için çok çalışıp iyi konsantre olmalısınız. Buraya geldiyseniz, kendinizi verirseniz ve bu işi istiyorsanız, ki hepinizin gözlerinde o ışığı, o isteği görüyorum; başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok.