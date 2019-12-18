İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte son tahminler…

Aralık ayının ortalarına gelmemize rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Peki hava sıcaklıkları nasıl seyredecek? İstanbul’a ilk kar ne zaman düşecek? Sözcü Meteoroloji Editörü Berk Cömert anlattı…

Kamera: Kubilay Altuğ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği günleri yaşıyoruz.

Aralık ayının ortalarını geçmemize rağmen birçok şehirde hava durumu, bahar aylarını hatırlatan manzaralar sergiliyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak?

“BİR HAFTA SONRA HAVALAR SOĞUYOR”

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin iki katı üzerinde olduğunu söyleyen Sözcü Meteoroloji Editörü Berk Cömert şu tespitlerde bulundu;

*Aralık ayı sıcaklık ortalamasına bakınca 8 buçuk dereceleri görüyoruz. Yarından sonra bir kaç derece daha artıyor sıcaklık. İstanbul, Kasım ayında da rekor kırdı. Bunun tabi bazı sonuçları da olacak.

“BİR HAFTA SONRA HAVALAR SOĞUYOR”

*Bu sonuçlar; hava sıcak gidiyor, kombiyi açmıyoruz gibi değil. Barajlardaki doluluk oranı gittikçe azalıyor. Son 15 günde yüzde 36'dan yüzde 34 buçuğa kadar indi. Bu hep böyle mi gidecek peki? Hayır, 1 hafta sonra havalar soğuyor.

*İstanbul, Ocak ve Şubat aylarında yağış alıp, baraj doluluğunu sağlayan bir hava durumuna sahip. Türkiye'de Kasım’da Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu haricinde sıcaklık ortalama seviyelerine yaklaşan yok. Hep mevsim normallerinin üzerinde. Genel olarak dünyada bir değişiklik var ve bu da küresel ısınmayla ilgili.

“24 ARALIK'TAN SONRA KAR YAĞIŞI BELİRTİLERİ BAŞLIYOR”

Yılın ilk karı 2018 yılında 12 Aralık'ta İstanbul'a düşerken bu yıl ne zaman kar düşecek sorusu da merak konusu. Yılın ilk karının önümüzdeki hafta düşebileceğini ifade eden Cömert, “Önümüzdeki hafta gelen soğuk hava sistemiyle beraber bekleniyor. Küresel tahmin sistemlerine göre 24 Aralık'tan sonra gelecek soğuk hava sistemiyle beraber kar yağışı belirtileri başlıyor. Ufak bir basınç değişikliği bütün havayı etkileyebiliyor ancak Aralık ayının son haftası, Ocak ayının ilk haftası Türkiye'nin batısının gündeminde kar yağışı olacak.” diye konuştu.

“ÖNCE ISINIP SONRA SOĞUYACAK”

“Hafta sonuna kadar sıcaklıklar bir kaç derece artacak” diyen Cömert, “Hava sıcaklıkları Ege'de Akdeniz'de 20 derecelere kadar çıkarken İstanbul'da da 18 dereceye kadar çıkabilir. Ancak cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Bununla beraber hafta sonu İstanbul ve çevrelerinde yağışlı bir hava hakim olacak. Sonrasında da soğuk hava dalgası geliyor” şeklinde konuştu.