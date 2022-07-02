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İstanbul’a yeni bisiklet yolu

Bahçeşehir'de yapımı tamamlanan yeni bisiklet ve yürüyüş yolunda ilk deneme sürüşü yapıldı.

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İstanbul’a yeni bisiklet yolu

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelini yürüyüş ve bisiklet yollarıyla örmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bahçeşehir’e yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu tamamlandı.

2 bin 250 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu bin 950 metre uzatıldı. Güzergâh uzunluğu 4 bin 200 metreye çıktı. Hemen yanına bisiklet yolu yapıldı.


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Böylece 344 kilometre bisiklet yolu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bisiklet ve yürüyüş yolu güzergâhımıza 2 fitness ve barfiks alanı da yaptık” dedi.
DHA

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