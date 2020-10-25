İstanbul’a zabıta oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihimizin en asil hayvanı olan atlarımıza hayat verdi. 2019'da Adalar'da onlarca atın ölümünden sonra Başkan Ekrem İmamoğlu'nun büyük desteğiyle İstanbul Valiliği, faytonla taşımacılığı yasaklamıştı. İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli kararıyla da atlı fayton taşımacılığı tamamen kaldırıldı.

İBB, toplu taşımacılıkta kullanılan atların her birini 4 bin lira, tescilli 277 fayton plakasını ise 300 bin lira bedelle satın aldı. Satın alınan atlar, bir “Kül kedisi masalı” yaşıyor. Bakımsız ve sağlıksız görünümlerinden eser kalmayan atlar, İstanbul'un turistik meydanlarında, sahillerinde, ormanlarında zabıta olarak görev yapmaya başladı. “Gözcülük” yapan atların koruyucusu artık bütün İstanbul.

ATLARIN TEK SAHİBİ İSTANBUL

İBB, Adalar'daki fayton esnafından aldığı ve bakımını üstlenerek hayata döndürdüğü 177 atı süreç içinde sahiplendirmeye başladı. Bu atların 20'si İBB Zabıta Daire Başkanlığı'nca sahiplenilerek İstanbul'da ilk defa atlı zabıta birimi kuruldu. Eylül ayından itibaren atlar, meydanlarda, sahillerde, ormanlarda ve Adalar'da zabıta hizmetinde boy göstermeye başladı. İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy tüm bu yaşananları “bir kül kedisi masalı” olarak niteleyerek, şöyle anlattı:

“Bakımsız, çelimsiz atların bakımları, tımarları, aşıları yapılınca ne kadar güzel oldukları ortaya çıktı. Bir yarış atı nasıl bakılıyorsa, besleniyorsa günlük bakımları aynen öyle yapılıyor. Görev yapacakları yerlere özel araçlarla taşınıyor. Dönüşümlü olarak göreve çıkıyorlar. Bu atların sahibi artık ne İBB, ne zabıta. Sahibi bütün İstanbul. Atlarımızı; veterinerlik tarafından bütün bakımları yapıldıktan sonra atlı zabıta olarak kent merkezinde faaliyet gösterebilmeleri için eğitimlere tabi tuttuk. Adalar'da insanların içindeydiler, insana alışıktılar ama klakson, trafik sesine duyarlılık oluşabilir diye 3 hafta süreyle çalışma yaptık.”

GÖZCÜ GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Ulusoy, at binmeyi bilen veterinerlik biriminde görev yapan kişileri destek personeli olarak zabıta birimine alarak da binici sorununu çözdüklerini söyledi. Zabıta personeli içinden istekli arkadaşları yetiştireceklerini ifade eden Ulusoy “İhtiyaç oranında at sayısı artırılabilir, gönüllü arkadaş da çok var. Atlarla özel ilişki kurmak gerekiyor. Sevilmeden yapılmaz. İsteyen çok arkadaş var. Atlı zabıta, gezer bir kule gibi yukarıdan bakıyor kente.

Zabıtanın görevleri ile ilgili herhangi bir olumsuzluk gördüğünde daha çabuk müdahale ediyor. Erkenden haberdar olup çevresindeki ilgili birimlere haber verip müdahale edilmesini sağlıyor. Gözcü gibi görev yapıyorlar. Turistik meydanlarda asayiş ile ilgili olumsuzluk gördüğünde zabıtaya, polise, jandarmaya, sahil güvenliğe bildiriyorlar. Pandemide çok faydası oldu. Meydanlarda, Adalar'da, sahillerde, parklarda atlı zabıtanın maske-sosyal mesafe uyarıları normal zabıtaya göre daha sempatik karşılandı.”

“İstanbul'a da böyle bir simge yakışır”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 194. kuruluş yıldönümünü kutlayan İBB zabıtasının temsilcilerini, 1 Eylül günü Florya'daki Başkanlık Konutu'nda ağırladı. İmamoğlu, ilk olarak Taksim'de görücüye çıkan Atlı Zabıta birimi personeli ile tanışıp atlardan birini şekerle besledi. İmamoğlu, “İstanbul'a da böyle bir simge yakışır” dedi. İmamoğlu, aynı gün Atlı Zabıta Birimi'nin kurucu Belediye Başkanı olduğuna dair belgeyi de imzaladı.

Kadın atlı zabıtalar yakında geliyor

Yeni bir konsept olarak kadın atlı zabıta yetiştirmeye başladıklarını da duyuran Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy “Yakın bir dönemde sahalara kadınlar çıkacak. İstanbul'un imajı açısından, turizm açısından katkı sunulacak” şeklinde konuştu. Ulusoy, atların önümüzdeki günlerde otistik çocuklara yönelik rehabilitasyon çalışmaları projesinde kullanılmasının düşünüldüğünü de sözlerine ekledi.