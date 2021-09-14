İstanbul’da 25 ton balığa en kondu!

İstanbul'da deniz av sezonunun açılmasıyla balık boylarına yönelik denetimler de sıklaştı. Av sezonu açıldığı günden bu yana yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan yaklaşık 25 ton civarında su ürününe el konulduğu açıklandı.

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Su ürünleri av sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yasak avlanamaya göz açtırmayan ekipler, İstanbul Boğazı'nda ve Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde ve depolarda balık boy denetimi yaptı.

Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yanı sıra, Sahil güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri olmak üzere toplam 105 personel katıldı.

İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Su Ürünleri Şube Müdürü Sabri İrfan Soysal katılımıyla gerçekleşen denetimlerde ilk önce, İstanbul Boğazı'nda balıkçı tekneleri durdurularak, tek tek kontrolleri yapıldı. Teknede, evraklara, ağ ölçüm belgesine, su ürünleri avcılık ruhsat teskeresine ve Balıkçılık sistemi izleme Cihazının çalışıp çalışmadığına bakıldı. Daha sonrada cihazı arızalı olan bir tekneye cezai işlem uygulandı. Korona virüs kurallarına uyulup uyulmadığına da bakıldı. Maskesi olmayan balıkçılara Sahil Güvenlik ekipleri maske verdi.

Ekipler, daha sonra Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde ve depolarda denetim yaptı. Depoya giren görevliler, kasalarda bulunan balıkların tek tek boylarını ölçtü. Bazı balıkçıların yakalanmamak için küçük boy istavrit kasalarını büyük boy balıkların en altına koyduğu görüldü. Küçük boy istavrit balıkları İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın dikkati sayesinde yakalandı. Hale giriş yapan araçlarda durdurularak balıkların ölçümü yapıldı.

Aracında boy yasağına uymayan kılıç balığı bulunan şoför cezadan kaçmak için “hediye” getirdim dedi. Halde boy yasağına uygun olmayan 87 kasa istavrit, 2 kasa lüfer, 46 kasa yazılı orkinos, 8 kasa tekir, 9 adet kalkan, 1 adet kılıç balığı, 17 kasa bakalyaro, 6 adet mavi yüzgeçli orkinos el konuldu. Toplam, 2.5 ton balığa el konulurken, 7 kişiye toplam 36 bin TL para cezası kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, av sezonu açıldığı günden bu yana yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan yaklaşık 25 ton civarında su ürününe el konulduğunu açıkladı Denetimle ilgili bilgi veren Karaca, şunları söyledi:

– Denize çıktık hep beraber. Tekneye çıktığımızda öncelikle evraklarını kontrol ediyoruz. Balıkçılık izleme sistemi dediğimiz BAGİS sisteminin çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Ne yaptıklarıyla ilgili yere bakıyoruz. Ayrıca, teknede balık varsa boy yasaklarına uyup uymadıklarına bakıyoruz. Işıkla avcılık yasaklandı 2020 itibariyle ona uyup uymadıklarına bakıyoruz. Öncelikle Su ürünleri hali girişlerindeki araçlarda kontroller yapıyoruz.

– Araçla karaya çıkış noktalarında çıkıp buraya doğru nakledilen araçlardaki balıkların boy saklarına uyup uymadıklarına bir de nakil belgeleri var mı yok mu ona bakıyoruz. Bir de içinde bulunduğumuz depoda boy saklarına uyup uymadıklarına bakıyoruz. Hamsi balığında 9 cm, İstavritte 13, sardalyada 11, palamutta 25, lüferde ise 18 cm boy yasağına uyup uymadıklarına baktık. Şu anda da baktığımız kadarıyla da kalkan balığının birkaç tanesine el koyduk. 45 cm olması gerekirken daha düşüktü. Yazılı orkinos vardı yine onlarda boy yasağına uymayan balıklar. Yine İstavrit balığını tespit ettik. Onların el koyma işlemlerini yürütüyor arkadaşlarımız.