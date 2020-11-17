İstanbul’da alarm: Tek tehlike su seviyesinin düşmesi değil

İstanbul barajları son günlerdeki yağışlara rağmen alarm vermeye devam ediyor. Barajların doluluk oranı son 10 yılın düşük seviyesi olan yüzde 27 seviyesine kadar indi. Su seviyesi azaldıkça hem organizmaların artacağı hem de oksijen seviyesinin olumsuz etkileneceği belirtiliyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 27,49 seviyesine kadar düştü.

Bu oran aynı dönemin son 10 yıl içerisindeki en düşük seviyesi olarak ölçüldü. Öte yandan su seviyesinin azalmasıyla kente su sağlayan barajlardaki su kalitesi de sınır seviyeye geriledi.

Son 10 yılın en düşük seviyesinde olan barajlardaki suyun kalitesini değerlendiren İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Nüket Sivri, su seviyesinin azaldıkça hem organizmaların artacağı, hem de oksijenin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Sivri, doluluk oranının yüzde 10’un altına düştüğünde asıl tehdidin başlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Nüket Sivri uyarılarını şöyle sürdürdü:

* Baraj seviyesi yüzde 10’un altına düştüğünde asıl tehdit başlar. Şu an kullanılabilir suyumuz var, ama tasarruflu kullandığımızda herhangi bir hastalığa sebebiyet vermeden ve olumsuz bir faktör olmadan kullanabiliriz. Su kalitesi konusunda da çok olumsuz değil ama sınır seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

* Küçükçekmece Gölü 1990’lı yıllarının sonlarına doğru gittikçe kirlenmeye yüz tutan bir gölümüz. Su kalitesi açısından önceden 2’nci sınıfken hatta içme suyu olarak bile kullanılırken, daha sonra neredeyse 4’üncü sınıf su kalitesine gelmiş durumda. (İHA)