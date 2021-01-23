İstanbul’da barajlar doluyor: Yüzde 12.73 arttı

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16’ya kadar düşmüştü.

Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.

Karların da erimesiyle 20 Ocak’ta yüzde 30.77, 21 Ocak’ta yüzde 31.04’e ulaşan doluluk oranları dün yüzde 31.39, bugün ise yüzde 31.89 olarak ölçüldü.

Barajlarda 14 gün içinde meydana gelen artış yüzde 12.73 olarak kayıtlara geçti.

Daha önce adeta kuruma noktasına gelen Sazlıdere Barajı su havzası yağışlardan olumlu yönde etkilendi.

Daha önce kuruyan ve araçların rahatlıkla hareket edebildiği alanlar tekrar suyla dolmaya başladı.

Sazlıdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 12.64’e kadar yükseldi.

İstanbul barajlarının bugün itibarıyla doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 32.55

Papuçdere Barajı doluluk oranı yüzde 13.38

Sazlıdere Barajı doluluk oranı yüzde 12.64

Büyükçekmece Barajı doluluk oranı yüzde 31.45

Alibeyköy Barajı doluluk oranı yüzde 42.87

Terkos Barajı doluluk oranı yüzde 32.57

Kazandere Barajı doluluk oranı yüzde 35.40

Elmalı Barajı doluluk oranı yüzde 35.48

Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 50.32

Istrancalar Barajı doluluk oranı yüzde 54.45 (DHA)

