İstanbul’da barajlardan 40 ton atık çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), baraj havzalarında kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. İSTAÇ ekipleri, 2 hafta içinde İstanbul il sınırları içindeki 7 baraj havzasını atıklardan arındırdı. İstanbul'un su gereksinimi, toplam 10 barajdan sağlanıyor.

Ancak, bunlardan sadece Terkos, Sazlıdere, Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı, Darlık ve Alibey barajları, il sınırları içinde kalıyor. Baraj havzalarının temizlenmesi sırasında 1400 personel ve 200 araç görev aldı. Sahadaki personel pandemi önlemlerine dikkat ederek çalıştı.

TOPLAM 40 TON ATIK

Temizlik çalışmalarında baraj havzalarından toplam 40 ton atık çıktı. Bu atıkların yaklaşık yüzde 45'i yani 17,5 tonu evsel atık. Evsel atıkları, sırasıyla 8,5 ton ile cam, 7,5 ton ile plastik, 4,5 ton ile metal ve 2 ton ile kâğıt izledi. Toplanan atıklar, İBB tesislerinde bertaraf edildi.

“SUYUMUZU TASARRUFLU KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERELİM”

Yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Su seviyesinin düşmesini fırsat bilerek bütün baraj havzalarını temizledik, 40 ton çöp topladık. Şimdi yağmurlar tertemiz havzalara doluyor. Barajlarımızın çevresini temiz tutmaya ve suyumuzu tasarruflu kullanmaya özen gösterelim.”

“ÇÖPLER KONTEYNIRLARA ATILMALI”

İSTAÇ AŞ. Kent Temizlik Müdürü Ahmet Uğur İskenderoğlu da “Suyun tasarruflu kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde de çöplerini, başta baraj havzaları olmak üzere hiçbir noktada yere atmamalarını, çöplerini belediyelerin gösterdiği alanlara ve konteynırlara bırakmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.