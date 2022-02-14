İstanbul’da çiçekçilerin 14 Şubat hazırlığı geceden başladı

İstanbul'da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Gelen siparişleri geceden hazırlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı.

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İstanbul’da bazı çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için geceden hazırlık yaptı. Daha önceden gelen siparişleri geceden hazırlamaya başlayan çiçekçilerin iş yerleri sabaha kadar açık kaldı.

Bağcılar’da bulunan Ferdi Kılıç isimli bir çiçekçi, “Geceden beri çiftlerimizi mutlu etmek için çalışıyoruz. Güllerin fiyatı değişiyor, 40 liraya, 60 liraya ve 100 liraya kadar var” dedi.

Fatih’te bulunan bir çiçekçi, “14 Şubat Sevgililer Günü için gecenin bu saatinde müşterilerimize hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da taksicilik yapan Necat Çelik isimli bir kişi ise, “Şu anda saat 03.00’e doğru geliyor, açık bulduk alıyoruz hediyemizi” dedi. (DHA)