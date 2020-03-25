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İstanbul’da corona virüs sessizliği havadan görüntülendi
İstanbul’da corona virüs sessizliği havadan görüntülendi
Corona virüs endişesi sebebiyle İstanbul’da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar ve meydanlar boş kaldı. Boş olan tarihi yerler drone ile havadan görüntülendi
Yaşam 25 Mart 2020 - 11:58

Corona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye’de de önlemler üst seviyeye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın ‘evden çıkmayın’ uyarıları sonrası İstanbullular önlem amaçlı evlerinden çıkmazken, birçok turistik bölge de ıssız kaldı.

İSTANBUL SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İstanbu'un en önemli simgelerinden birisi olan ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Kız Kulesi ve Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe gömüldü. Camilerde cemaat halinde ibadet yapmanın askıya alınması üzerine Tarihi Mihrimah Sultan Camii ve Kuşkonmaz Camii çevresi sessizliğe büründü. (İHA)

FOTO:İHA

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